Челябинский НХТ взял пять наград на форуме искусств в Москве

Жюри отметило спектакль «Егорушкины птицы» Евгения Гельфонда

Новый художественный театр из Челябинска вернулся с международного славянского форума искусств «Золотой витязь» в Москве. Челябинцы играли на столичной сцене драму «Егорушкины птицы» в постановке художественного руководителя театра Евгения Гельфонда.



Жюри наградило челябинцев пятью дипломами в двух номинациях:

актрис Ксению Бойко и Наталью Шолохову — «За создание уникального ансамбля»;

художника-постановщика Елену Гаеву и создателей оформления спектакля Татьяну Кельман и Екатерину Тихонову — «За создание уникальной атмосферы спектакля».

Славянский форум искусств проходил в Москве в двадцать шестой раз. Всего на нем представили 29 спектаклей театров из России, Белоруссии и Сербии.

Напомним, в 2023 году Новый художественный театр отметил 30-летний юбилей.