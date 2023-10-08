Челябинский НХТ отметил юбилей постановкой «Корабль-театр»

Новому художественному театру исполнилось 30 лет

От любви до войны через лирику и самоиронию — так можно описать впечатления от музыкально-поэтической композиции «Корабль-театр», которой челябинский НХТ 7 октября отметил свое тридцатилетие. Поздравить труппу пришли официальные лица, коллеги из других театров и ветераны самого НХТ, передает корреспондент Первого областного информагентства.



НХТ и в день юбилея остался верен своей давней концепции: подчеркивать преемственность поколений российской драматургии и актуальность старых шедевров. На сцене бывшего кинотеатра «Спартак» в день юбилея актеры смешали яркий коктейль: стихи Пушкина в исполнении Александра Майера, посвящение молодых артистов под «Another brick in the wall» от Pink Floyd. А перед посвящением — ехидная реплика одного из ветеранов НХТ Александра Балицкого: «Грибов у нас в театре много, я сам белым грибом был!» «Что ж их, на жюльен или солить?» — решали «старички» судьбу молодежи.





И сразу после этого — трогательная «Носики-курносики сопят» в исполнении Натальи Шолоховой, Ксении Бойко и Татьяны Кельман (эти три дамы со своим вокалом — нечто, поверьте, не бывавшие в НХТ читатели!).





И вдруг после вызвавшего смех в зале «Шатов актер плохой!» — философское «Театр — это единственное, что мы в наше время можем любить вечно. Театр бессмертен!», а сразу затем — сплетни и перепалки актрис перед детским спектаклем (Наталья Шолохова — в костюме лисы, а Ксения Бойко... ну, наверное баба Яга)





От смешного к серьезному, даже к трагическому: песня на испанском в исполнении Клаудио Сальгадо с легко переводимым на русский рефреном «Пока мы едины — мы непобедимы!» и стихи о дне сегодняшнем — о специальной военной операции, о прошедших через горнило боев мужчинах и ждущих их в тылу женщинах. Это было очень трогательно, правда. Особенно если знать, что актеры НХТ недавно вернулись с гастролей из запорожских Мелитополя и Бердянска — вроде бы тыловых городов, в которые, тем не менее, регулярно прилетает...





Несмотря на эту тревожную нотку, спектакль-концерт серьезно поднимает настроение. Наверное, поэтому его и назвали «Корабль-театр»: корабль, несмотря на все шторма, продолжает плыть к берегам обетованным. Но берега — не цель, цель — сам процесс плавания. Как прозвучало со сцены, «Мы 30 лет строим театр! Театр — это счастье. И смысл — в том, чтобы его строить».





«Здесь все человеки театра, Шарль!» — повторил вслед за артистами вышедший поздравлять их вице-мэр Челябинска Сергей Авдеев.

И признался: хотел придумать для поздравления что-то оригинальное, но все было сыграно на сцене. В итоге худруку НХТ Евгению Гельфонду и директору театра Антону Токареву Сергей Авдеев и начальник управления культуры Челябинска Элеонора Халикова вручили конверт с фотографией грузовой «Газели». Сам автомобиль, надо полагать, тоже уже ждет новых владельцев.





Вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов признался актрисам Нового художественного в любви и поздравил труппу оригинально — в стихах.





Ожидаемо на труппу пролился дождь почетных грамот и благодарностей от губернатора Алексея Текслера, челябинской мэрии, регионального министерства и городского управления культуры. «Не пожалели!» — заметил Вадим Евдокимов, по признанию Евгения Гельфонда — давний друг и поклонник театра.





Поздравил юбиляров председатель регионального отделения Союза театральных деятелей России Александр Романов. Кстати, его театр, златоустовский «Омнибус», сейчас участвует в проекте НХТ «Наш блокпост» — где актеры читают стихи современных авторов о том, что происходит сегодня.

P.S.: Челябинцы, желающие поздравить Новый художественный театр или просто посмотреть спектакль-концерт, могут сделать это сегодня, 8 октября. Актеры просили корреспондента Первого областного информагентства передать: в качестве подарков труппа примет вещи, подходящие для отправки в зону СВО — для поддержки российских солдат.