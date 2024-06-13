Челябинский музыкант стал «Королем органа»

Владимир Хомяков выиграл 10 концертов‑дуэлей

Челябинский музыкант народный артист России Владимир Хомяков одержал победу в турнире «Короли органа», сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин в своем телеграм-канале.

«Соревнование длилось 10 месяцев. В 10 концертах-дуэлях участвовали 12 органистов. После каждого концерта слушатели отдавали свой голос за одного из дуэлянтов. В трех номинациях были определены победители, которые встретились в суперфинале», — говорится в сообщении.

Владимир Хомяков одержал победу, исполнив симфоническую поэму Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе» в собственной транскрипции. Серебро досталось московской органистке Наталье Ужви, бронза тоже у столичного музыканта — Ирины Крюковой.

Министр поздравил «Короля органа» с победой и пригласил жителей и гостей Челябинска на его концерты в органный зал «Родина».