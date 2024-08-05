Челябинский музыкант озвучит фильм Фридриха Вильгельма Мурнау

Он подарит «голос» картине 1926 года

В челябинском кинотеатре имени Пушкина покажут уникальный проект «Электротеатр. Немое кино + электронная музыка». Как рассказали в управлении культуры города, главная фишка киновечера — озвучка классики черно-белого немого кино местным артистом.

Саундтрек появится у фильма «Фауст» Фридриха Вильгельма Мурнау — немецкой легенды о докторе, заключившем сделку с самим дьяволом. Картину озвучит челябинский электронный музыкант, диджей и продюсер Neotnas, он же Антон Савченко. До работы с «Фаустом» Антон создавал саундтрек к «Кабинету доктора Калигари» Роберта Вине.

«Несмотря на немалый хронометраж, фильм существует в очень динамичном ритме, а визуальная сторона не перестает восхищать и сейчас. Для своего времени это практически блокбастерное воплощение легенды о Фаусте и последний фильм Мурнау, снятый перед переездом в Голливуд, где его ждала трагическая смерть», — рассказали организаторы кинопоказа.

Познакомиться с проектом можно будет 21 августа. Возрастное ограничение 16+.