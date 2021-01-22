Челябинский музей изобразительных искусств завел сюрреалистичный аккаунт в TikTok

Первые эпатажные видео посвящены выставке Сальвадора Дали

Изобразительный музей первым из челябинских культурных учреждений начал публиковать видео в популярном TikTok. Пока на канале 10 коротких видео, посвященных выставке сюрреалиста Дали: о том, как распаковывали экспонаты, готовили мультимедийный зал, встречали первых посетителей и принимали таинственного безбилетного гостя (кого, можете сами посмотреть).

«Выставка одиозного художника (с открытия которой, кстати, у нас очень атмосферный репортаж) стала хорошим поводом для запуска канала: испанский художник славился эпатажем — соприкосновение с ним стало плодотворной основой и для музейных экспериментов в новом формате», — говорят в пресс-службе музея.





В аккаунте @chelmusart собираются не только рассказывать о выставках в TikTok, но и переводить в новый формат рассказы о постоянных экспозициях музея, показывать сокровища музейного собрания и публиковать короткие смешные рассказы-инсценировки из жизни музейных сотрудников.

Напомним, выставка графики Сальвадора Дали экспонируется в зале им. Александрова до конца февраля.