Челябинский музей изобразительных искусств отправляет в Истру пять шедевров живописи

Выставка «Азбука шедевров» откроется 18 декабря в музейном комплексе «Новый Иерусалим»

Пять живописных полотен из Челябинского государственного музея изобразительных искусств будут представлены на выставке «Азбука шедевров» в Подмосковье, где собраны работы виднейших русских художников начала XX века.



В Челябинский государственный музей изобразительных искусств пришел запрос от организаторов на пять конкретных полотен. Переговоры шли в течение года, и сегодня, 3 декабря, работы будут торжественно погружены в специальную машину для транспортировки.



Выставка «Азбука шедевров» проходит в Истре. Из Челябинска представлены: картина Зинаиды Серебряковой «Диана и Актеон» (на фото), портрет челябинского художника Николая Русакова (Александр Родченко), картины Веры Пестель «Художник Татлин и бандура», Николая Фешина «Купальщица» и Аркадия Пластова «Стрижка овец».



«Создан и активно пополняется госкаталог картин, хранящихся во всех музеях России. Организаторы выставок начинают активно пользоваться этой электронной базой данных и таким образом обмениваться картинами», — рассказал главный хранитель музея Виктор Чичиланов.

Из последних примеров такого сотрудничества: уникальная парсуна «Благоверный князь Александр Невский» (ее создание относят к XVII—XVIII векам) участвовала в выставке, посвященной 800-летию Невского в Государственной Третьяковской галерее. Картина неизвестного художника в начале войны поступила в Челябинский музей изобразительных искусств из фондов Русского музея, а до этого находилась в Александро-Невской лавре.

Помимо челябинских полотен в экспозиции «Азбука шедевров» участвуют более 100 картин известных российских художников из региональных музеев России.



Текст: Дарья Малова