Челябинский мультфильм покажут в Греции

«Сказ об Аркаиме» попал в шорт‑лист международного конкурса анимации

Мультфильм «Сказ об Аркаиме» от челябинской студии анимации «Видимо-невидимо» покажут в Греции, на острове Крит. Фильм попал в шорт-лист VI Международного фестиваля комиксов и анимации Chaniartoon.



В фестивале участвует около тысячи аниматоров со всего мира. Работы конкурсантов будут показывать в городе Ханья с 5 по 18 сентября, а потом жюри выберет победителей в семи номинациях.

«Сказ об Аркаиме» — это пятиминутный нарисованный рассказ о быте, обычаях и жизни древних людей в старейшем на Урале укрепленном поселении, и все это под атмосферную этническую музыку.

Напомним, в сентябре 2021 года мультфильм попал в шорт-лист 24-го Международного конкурса фильмов имени Фалуди в Венгрии (Faludi International Film Festival). Тогда «Сказ об Аркаиме» показали в одном из кинотеатров Будапешта.