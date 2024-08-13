Челябинский молодежный театр запускает квесты по поиску бесплатных билетов

Пригласительные могут быть спрятанными в любой точке города

Молодежный театр Челябинска необычно открывает юбилейный, 60‑й театральный сезон — не просто спектаклем, а целым квестом по центру города. На первый после каникул спектакль — «Мера за меру» — челябинцы могли самостоятельно заполучить заветную проходку.

Первые четыре билета спрятали в сквере на площади Революции, в парке Пушкина, на Алом поле и в Арт-сквере на набережной реки Миасс. Под дождем, ветром и в сумерках челябинцы отыскали пригласительные всего за полтора часа.

В будущем Молодежный продолжит традицию квестов. Чтобы попасть на постановку бесплатно, нужно следить за публикациями в соцсетях театра. Когда стартует розыгрыш, с челябинцами поделятся координатами билетов или видеозаписью с особыми приметами местности.

А первая постановка сезона пройдет 17 августа. Шекспировская пьеса «Мера за меру» поднимет философские вопросы честности и чести в мире порока, жадности и насилия. Возрастное ограничение 16+.