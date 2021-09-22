Челябинский молодежный театр продал рекордное число билетов по Пушкинской карте

Более 700 зрителей оплатили вход «культурными» деньгами

В Челябинске готовятся подвести итоги первого месяца работы Пушкинской карты. К системе подключилось несколько десятков культурных учреждений региона: театры, музеи, выставочные центры. Не все прошло гладко для пользователей: мы уже писали, как пытались получить карту, какие баги и лайфхаки обнаружили. И да, кое-кто из редакции отправится таки за «пушкинские» на рок-концерт.





Тем не менее социальная Пушкинская карта — это действительно отличная правительственная инициатива. Напомним, все школьники и студенты от 14 до 22 лет могут оформить себе бесплатную онлайн-карту, на которую тут же будет начислено 3000 рублей. Потратить их можно только на билеты в театры или музеи. Афиша зарегистрированных в системе спектаклей и выставок есть в приложении «Госуслуги. Афиша» и на сайте Культура.рф.

В Челябинске, по словам министра культуры области Алексея Бетехтина, отмечается всплеск интереса к «пушкинской» системе: в афише появилось уже более 160 событий от культурных учреждений области.

«В начале месяца на согласовании в афише было по 1—2 события в день, буквально. А теперь ежедневно театры и музеи дополняют свои афиши, событий уже 160. У нас есть и лидеры по продажам билетов. Так, в Молодежный театр за «пушкинские» куплено более 700 билетов»,— уточняет Алексей Бетехтин.

Режиссер Молодежного театра Иван Миневцев отмечал позитивный вклад Пушкинской карты еще на старте фестиваля Pulse: тогда значительная часть билетов была куплена именно молодежью через специальный терминал.