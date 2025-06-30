Челябинский Молодежный театр под конец сезона представит «Принцессу Торнаду»

В основе постановки одноименная книга Анны Игнатовой

Молодежный театр Челябинска в июле покажет последнюю премьеру сезона 2024/2025 — спектакль «Принцесса Торнада» (6+) режиссера Александры Ловянниковой. Как поделились в театре, это волшебная история о девушке, чье настроение влияет на погоду.

Спектакль основан на книге Анны Игнатовой. Главная героиня — принцесса, которая вызывает дожди и ясную погоду одним только настроением. Но что произойдет, если волшебную девушку захотят превратить в страшное оружие?

«Сказочная история поднимает понятный любому человеку вопрос: как принимать людей со всеми их особенностями, не пытаясь их исправить и использовать? И в пьесе находится ответ. Спойлер: это любовь», — рассказали в Молодежном театре.

Первые показы пройдут 5 и 6 июля. Затем постановку покажут в начале нового театрального сезона.