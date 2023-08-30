Челябинский Молодежный театр открывает виртуальный музей

Событие приурочено к 120‑летию Народного дома, в котором размещается Молодежка

Особым событием Фестиваля современного искусства PULSE III под эгидой Молодежного театра, который стартует в Челябинске 6 сентября, станет открытие виртуального музея. Об этом сообщил на пресс-конференции главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.

«В этом году зданию Народного дома, в котором размещается театр, исполняется 120 лет. Мы решили, что это хороший повод открыть виртуальный музей. Попасть в него можно будет только через QR-код, размещенный в фойе театра. Откроем музей в день старта фестиваля PULSE III», — рассказал Иван Миневцев.

QR-код, как пояснил главный режиссер Молодежки, приведет на страничку музея, где будут собраны документы, найденные в архивах театра и ранее не публиковавшиеся: как факты из истории Народного дома, так и записи очень старых спектаклей. С этого музея Молодежный театр планирует развивать свою цифровую экосистему.

Фестиваль современного искусства PULSE III в этом году посвящен теме рода, исследованию корней и семейных связей. Кроме спектаклей театров из Новосибирска, Тюмени и Санкт-Петербурга, будут представлены два эскиза, над которыми работают режиссеры Игорь Бармасов и Иван Миневцев, причем оба ставят в нестандартных локациях. Миневцев покажет свою предельно личную историю «А если ничего не останется после нас» в усадьбе Рябинина, а Бармасов — в одном из типичных дворов в центре Челябинска (адрес будет известен только накануне, чтобы местные жители не волновались).

Подробно о программе фестиваля PULSE III мы рассказывали здесь.