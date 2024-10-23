Челябинский Молодежный театр готовит две новогодние премьеры

Это будут спектакли для самых маленьких

В декабре репертуар Молодежного театра Челябинска пополнится двумя сказками для детей. Одна история будет полностью посвящена приближению Нового года — это постановка «Ёлоська». Вторая — «Волшебник Изумрудного города» — погрузит зрителей в приятную атмосферу волшебства.

Постановка по сказке Александра Волкова проводит своих зрителей в знаменитую магическую страну с ужасными ведьмами, волшебниками и летающими обезьянами. Гостей театра по дороге из желтого кирпича проведут девочка Элли из Канзаса, Страшила, Железный Дровосек, Трусливый Лев и пес Тотошка.

«Полюбившаяся не одному поколению детей сказка „Волшебник Изумрудного города“ полна приключений и чудес, что создает праздничное настроение и погружает зрителей в сказочный мир. А это именно то, что нужно для новогоднего времени», — поделился режиссер-постановщик спектакля Иван Миневцев.

Вторая премьера — беби-спектакль для малюток от года до трех лет. В такой постановке используются интерактивные элементы, которые привлекают внимание самых юных зрителей. Гости театра встретятся с волшебными хранителями Нового года и станут свидетелями рождения Ёлочки. В конце дети получат настоящий новогодний подарок.

Обе премьеры назначены на 21 и 22 декабря. Напомним, билеты на новогодние постановки челябинцы уже активно скупают, так что вскоре попасть на декабрьские спектакли уже не получится.

Возрастное ограничение «Волшебника Изумрудного города» — 6+, «Ёлоськи» — 0+.