Челябинский Молодежный театр дополнил майскую афишу в каникулы

Билеты на спектакли стоят всего 150 рублей

В честь майских каникул Челябинский Молодежный театр добавил в афишу еще четыре спектакля. Билеты на дополнительные постановки будут стоить 150 рублей.

4 мая в 11:00 состоится спектакль по мотивам русских народных сказок «Динь-дон, я ваша мама» (0+). Постановка является интерпретацией старой доброй сказки «Волк и семеро козлят».

5 мая в 11:00 артисты театра сыграют веселую музыкальную сказку «Рыжая компания» (0+) о дедушке Коте, его внуке, щенке, галчонке и лисе — и все рыжие.

6 мая в 16:00 на сцене — трагикомедия популярного современного драматурга Даны Сидерос «Черный апельсин» (12+). Спектакль расскажет о жизни подростков: про их взаимоотношения со взрослыми, про дружбу и одиночество, про беззаботность и беззащитность. Постановка вошла в список 14 лучших детский спектаклей России в рамках конкурсной программы XVIII Всероссийского фестиваля от Российской национальной театральной премии «Арлекин-2021».

7 мая в 11:00 — «Лесные сказки» (0+). На сцене будут неспешно рассказывать русские народные сказки.

Билеты можно приобрести на сайте театра. С полной афишей можно ознакомиться ниже.



