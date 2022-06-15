На днях в федеральном новостном телеграм-канале «Осторожно, новости» появилась информация о том, что в одной из библиотек Челябинской области «убрали на хранение» книги Дмитрия Быкова, Дмитрия Глуховского и Бориса Акунина. Якобы руководство библиотеки неоднократно получало жалобы читателей.
Напомним, ранее писатели не совпали с официальной позицией органов государственной власти относительно событий на Украине. А Дмитрий Глуховский находится в розыске и заочно арестован на два месяца.
Информация об изъятии книг «на хранение» оказалась ложной. Первый замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина сообщила, что прецедент выдуман.
«Я не давала таких распоряжений. Обратилась к министру культуры региона — он тоже не давал. У нас есть общий чат руководителей библиотек, я кинула ссылку на новость туда и спросила: „Чье?“ Со мной начали связываться библиотеки из 43 муниципалитетов, и сотрудники говорили, что это невозможно. Это — фейк. Все книги находятся в доступе читателей. Более того, на днях в клубе [Се]реальность при Публичной библиотеке планируют обсуждать фильм по книге Бориса Акунина», — прокомментировала Ирина Анфалова-Шишкина.
Мы обзвонили несколько челябинских библиотек, в распоряжении которых есть книги Быкова, Глуховского и Акунина. И везде нам подтвердили, что данная литература в свободном доступе.
«Получить книги Акунина, например детективную серию про Эраста Фандорина, может любой читатель нашей библиотеки. Достаточно обратиться на абонемент», — сообщили в библиотеке им. Пушкина.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня