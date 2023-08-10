Челябинский Mini театр представит спектакль на Международном фестивале в Москве

Спектакль «Плотник» сыграют в Боярских палатах

«Мы впервые поедем в Москву на фестиваль. Для никому неизвестного театра играть на такой площадке — это огромное событие, новый шаг, заявка о себе в профессиональном сообществе. „Плотник“ — один из самых непростых наших спекталей, он вызывает много вопросов. Там события происходят, скорее, во внутреннем мире, это история о самосозидании и саморазрушении. Его сложно воспринимать, у зрителя выстраивается своей ассоциативный ряд. Но это и хорошо. Мы не считаем. что всегда все должно быть понятно с первой секунды, пусть остается поле для вопросов»,

— прокомментировал новость главный режиссер Mini Театра Александр Черепанов.

«Скоро Mini театру стукнет три года. Поездка на этот фестиваль — лучший подарок для нас», — говорит актриса Катерина Писарева, одна из основателей Mini театра.



