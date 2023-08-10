В фестивале принимают участие театры из Москвы, Тольятти, Владимира, Йошкар-Олы, Кирова и Ванадзора (Армения).
Основой для спектакля стал небольшой рассказ драматурга Лидии Головановой о том, как она однажды оказалась на дедовской даче и принялась ремонтировать сарай. В Mini театре сюжет развернули в метафизический разбор своего мира, в поиск себя, рождение нового и прощание со старым. И образ главной героини в терновом венце относит зрителя к тому каноническому плотнику из древних книг, и строительные работы, предпринятые ею, наполняются метафизическим смыслом.
«Мы впервые поедем в Москву на фестиваль. Для никому неизвестного театра играть на такой площадке — это огромное событие, новый шаг, заявка о себе в профессиональном сообществе. „Плотник“ — один из самых непростых наших спекталей, он вызывает много вопросов. Там события происходят, скорее, во внутреннем мире, это история о самосозидании и саморазрушении. Его сложно воспринимать, у зрителя выстраивается своей ассоциативный ряд. Но это и хорошо. Мы не считаем. что всегда все должно быть понятно с первой секунды, пусть остается поле для вопросов», — прокомментировал новость главный режиссер Mini Театра Александр Черепанов.
«Скоро Mini театру стукнет три года. Поездка на этот фестиваль — лучший подарок для нас», — говорит актриса Катерина Писарева, одна из основателей Mini театра.Премьера спектакля состоялась в августе 2022 года. В эту пятницу, 11 августа, в театре сыграют его снова. 18+