Челябинский метеорит дважды «приземлится» в Камерном

В годовщину падения в театре сыграют сразу два спектакля «Я — метеорит»

День падения челябинского метеорита в Камерном театре отметят премьерной постановкой, приуроченной к этому знаменательному событию. В четверг, 15 февраля, труппа сыграет сразу два спектакля «Я — метеорит».

«Спектакль получился очень теплым, человеческим, очень импонирует нашей публике. Поэтому мы решили сделать такой подарок — сыграть сразу два спектакля в один день, чтобы постановку могли увидеть как можно больше челябинцев. Кстати, среди наших зрителей, уже оценивших проект, учредитель Фонда социальных инициатив Ирина Текслер. В этот раз мы ждем на показ автора пьесы Рината Ташимова», — рассказал директор Камерного театра Павел Михайлов.

Драматурга в театре ждали еще на премьеру, которая состоялась 29 ноября, но тот визит пришлось отложить из-за болезни. В этот раз обстоятельства складываются удачно: Ринат Ташимов посетит вечерний показ. После спектакля состоится встреча со зрителями, на которой он расскажет о своей творческой деятельности, работе над пьесой и ответит на вопросы.

Ринат Ташимов, драматург и сценарист, — ученик Николая Коляды. Одно время автор был актером в Омске, затем осваивал основы драматургии в Екатеринбурге, заканчивал образование в магистратуре школы-студии МХАТ. Прославился благодаря пьесе «Первый хлеб», известной по постановке в «Современнике», вызвавшей широкий резонанс. Режиссер московского театра им. Ермоловой.