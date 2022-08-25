В Информационном центре по атомной энергии в четверг, 25 августа, состоится еженедельная серия лекций и мастер-классов о роли науки в жизни человека.
Вход традиционно свободный, по предварительной записи. В этот четверг обсудят, что такое научное волонтерство, и запишут всех желающих. Практикующий психолог Елена Гудкова выступит с лекцией «Осенний марафон» о борьбе с сезонной хандрой.
Но гвоздем вечера станет челябинский учитель математики, ведущий Youtube-канала «Математика и фокусы», «ТикТок»-блогер Петр Земсков. Он выступит экспертом в научно-популярном ток-шоу «Ученые PRO: кино». В ходе ток-шоу эксперты и зрители смотрят фрагменты культовых фильмов и сериалов, находят ошибки в сюжетах и разбираются, как же должно быть на самом деле с точки зрения науки.
На этот раз в подборку фильмов войдут «Человек, который изменил всё» (2011), «Игры разума» (2001), «Скрытые фигуры» (2016) и «X+Y» (2014). Так, в ходе живого обсуждения зрители разберутся, насколько математика полезна в обычной жизни.
Лекции начнутся в 16:30 в Информационном центре по атомной энергии (Энгельса, 107).
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