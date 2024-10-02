Челябинский «Мандат» отправился на мистический фестиваль

Спектакль покажут в Перми

Камерный театр Челябинска примет участие в первом в истории мистическом фестивале «Пермская фантасмагория». На сцене театра «У моста» южноуральские артисты выступят вместе с соперниками из России, Сербии, Ирана, Японии и других стран. Удивлять зрителей фестиваля будут постановкой «Мандат».

За неделю артисты из разных городов России и зарубежья покажут 15 спектаклей по произведениям русских и зарубежных авторов: Булгакова, Достоевского, Гоголя, Уго Бетти. Челябинцы везут постановку по пьесе советского драматурга Николая Эрдмана. «Мандат» считается одной из первых советских сатирических пьес, в которой высмеиваются мещанство и власть.

Инициатор фестиваля — худрук театра «У моста» Сергей Федотов. Именно он в 2019 году поставил на сцене Камерного театра «Мандат». К слову, та же постановка есть и в пермском театре.