Челябинский композитор встретится с учениками детской школы искусств

Елена Поплянова расскажет о своих новых работах, а ее музыку исполнят обучающиеся и преподаватели

В концертном зале Детской школы искусств № 1 пройдет творческая встреча с челябинским композитором и педагогом Еленой Михайловной Попляновой. Она расскажет о своем творчестве, а учащиеся исполнят работы Елены на флейте и гитаре.

Елена Поплянова — член Союза композиторов России, автор музыки, педагог и писатель, обладательница медали «За вклад в отечественную культуру» и лауреат множества российских и зарубежных наград.

За свою музыку к сказке Андерсена «Дюймовочка» в 2006 году композитор получила грамоту Королевского посольства Дании.

Встреча пройдет 25 ноября в 18:00 в зале ДШИ № 1.