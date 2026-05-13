Челябинский книжный форум «Рыжий фест» перенесли на октябрь

Ранее он планировался на 25—27 сентября

Челябинский литературный форум «Рыжий фест» и Южно-Уральскую книжную ярмарку перенесли на октябрь: они пройдут с 9 по 11 октября. Об этом в соцсетях сообщила соорганизатор фестиваля Ульяна Бисерова.

Также в конце апреля Ульяна Бисерова писала в своем канале, что «Рыжий фест» остался без грантового финансирования в этом году.

«Так бывает. Не повод опускать руки. Многие проекты в книжной сфере живут и здравствуют (почти) без денег. Фестиваль пройдет на старом месте, в Центре международной торговли Челябинска. Без гранта, но с большой любовью — к книгам, авторам и читателям», — написала она.

Напомним, что проведение «Рыжего феста» планировалось на 25—27 сентября. Темой этого года будет «Литературный код регионов», а особое внимание на фестивале уделят книгам, выпущенным местными небольшими издательствами.