Челябинский клуб победил в Кубке мира по фотографии

Капитаном команды выступил фотограф Рашид Усманов

Российский фотоклуб «Евразия» победил в Кубке мира по фотографии среди клубов от Международной федерации фотоискусства (FIAP). В подборке присутствуют работы челябинских авторов — Максима Макарова и Рашида Усманова.



Одно фото из серии от российской команды. Работа челябинского фотографа

Максима Макарова

В фотоклуб «Евразия» входят фотографы из разных городов России, но клуб базируется в Челябинске. Кроме того, председатель и капитан команды — известный челябинский фотограф Рашид Усманов.

«Председатель клуба Рашид Усманов является капитаном команды России по художественной фотографии. Под его началом сборная ежегодно получает высшие награды конкурсов, проводимых Международной федерацией фотоискусства», — комментирует пресс-секретарь Исторического музея Южного Урала Руслан Сафин.

Изначально церемонию награждения планировали организовать во Франции, но из-за ужесточения антиковидного режима мероприятие провели онлайн. Участники церемонии из Челябинска приняли поздравление из Дома общественного собрания Исторического музея.