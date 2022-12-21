Челябинский киноцентр «Победа» откроется 22 декабря

Дату выбрали под премьеру ремейка фильма про Чука и Гека

В Челябинске после восьми лет простоя открывается кинотеатр «Победа» на Комсомольском проспекте. 22 декабря в обновленном зале на 200 зрителей показывают российскую премьеру «Чук и Гек. Большое приключение».



Праздничная церемония состоится 22 декабря в 18:30. Среди гостей разыграют билеты на первые сеансы, напитки и попкорн, проведут небольшую экскурсию по обновленному кинотеатру. Вход на открытие свободный, а в кино — по билетам (они кассе).





Расписание сеансов публикуется в паблике «ВКонтакте». Билеты можно купить там же или в кассе. Как рассказал директор киноцентра «Победа» Артем Созыкин, первое время билеты на любой сеанс будут не дороже 100 рублей.

В день открытия покажут три фильма: комедию «Непослушник-2» в 15:30, «Чук и Гек. Большое приключение» в 19:00 и космическую драму «Мира» в 21:00.

Расписание на другие дни пока не опубликовано.

В киноцентре два зала. Но работает пока только малый, на 200 зрителей. Большой, на 600 посадочных мест, планируют открывать осенью 2023 года.





«Будем показывать российские и зарубежные премьеры, в том числе голливудские. В январе в афише — „Операция „Фортуна“ Гая Ричи и второй „Аватар“», — рассказывает Артем Созыкин.

Единственный кинозал на Северо-Западе в последний раз принимал зрителей в 2014 году. В картах и справочниках он до сих пор записан как «Киномакс», а вместо графика работы красными буквами подписано: «Закрыт навсегда».



