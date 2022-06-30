Челябинский кинотеатр «Знамя» снизил цену на билеты

С 4 по 8 июля в кино можно попасть за 150 рублей

С 4 по 8 июля в кинотеатре «Знамя» будут продавать билеты по 150 рублей. Цена распространяется на все сеансы и фильмы в эти пять дней. Мы связались с директором и спросили, почему придумали такую акцию.



«Обычно лето — сезон блокбастеров, а их крайне мало. Сейчас хорошо шел бы „Человек-паук“, „Парк Юрского периода“. Но все мировые премьеры проходят мимо нас, а 80% репертуара — отечественное кино, которое не так популярно», — объясняет Артем Созыкин.

Директор кинотеатра «Знамя» отмечает, что почти во всех кинотеатрах России идут те или иные акции. Например, сеть кинотеатров «Каро» в Москве 1 и 15 числа каждого месяца будут продавать билеты за рубль. Это связано с крайне малым количеством зрителей в залах.

По оценкам директора «Знамени», в зале кино смотрят в среднем 15 человек.

«Это на троечку с минусом, конечно. На прошлой неделе было очень много мам с детьми. Хорошо посмотрели „Кощея. Похитителя невест“, „Творца снов“. Очень ждем фильма „Чебурашка“ в 2022 году — это будет настоящий хит», — считает Артем Созыкин.

23 июня в прокат вышел фильм «Межсезонье» режиссера Александра Ханта, но в «Знамени» его транслировать не будут. Это связано с требованиями прокатчика — по словам Артема Созыкина, «Межсезонье» идет в тех кинотеатрах, где больше трех залов.

Проблемы с репертуаром у кинотеатров начались с марта 2022 года, когда крупнейшие киноконцерты приостановили прокат фильмов в России. В апреле представители киноиндустрии попросили выделить им 6,5 млрд рублей, чтобы восполнить потери, но правительство России отказалось финансово поддержать индустрию.