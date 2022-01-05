Челябинский кинотеатр им. Пушкина открывается после перерыва

Сеансы отменили на месяц

В управлении культуры Челябинска рассказали, когда вновь заработает кинотеатр имени Пушкина. С 13 января на большом экране кинотеатра продолжат транслировать авторское кино. Уже опубликовали афишу кинопоказов — начнут с фестиваля итальянских фильмов RIFF.



Кинотеатр им. Пушкина не работает почти месяц. Временно отказаться от киносеансов решили из-за новогодней программы театра «Манекен». До конца каникул в кинозале проходит спектакль «Гринч» режиссера Игоря Бармасова. Экран кинотеатра используют для трансляции декораций.

После окончания детской программы в кинотеатре все-таки отметят Новый год уже по-своему. С 15 января на большом экране будут показывать «Карнавальную ночь» Эльдара Рязанова.

Но этим программа не ограничивается: с 20 января в афише фильм Франсуа Озона «Все прошло хорошо», а с 21 французская драма «Событие», получившая главный приз на 78-й Венецианском кинофестивале.