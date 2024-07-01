Челябинский Камерный театр запер двери на замок

Артисты завершили юбилейный сезон

Камерный театр Челябинска завершил 35-й театральный сезон традиционным концертом с участием главных фанатов, коллег из других театров и, конечно, закрытием кованых ворот на замок. О грустном дне, предвещающем встречи в новом сезоне, рассказали в театре.

Церемония закрытия прошла спокойно, но массово: в зрительном зале собрались челябинские артисты, поклонники и руководство театра. Актеры Камерного представили концерт-капустник: коротенькие выступления с экскурсом в историю театра.

«Сезон был непростым, но интересным. Очень всех нас вдохновила творческая лаборатория, которая состоялась в начале июня. Хочется надеяться, что этот задор сохранится до нового сезона — мы начнем работу уже в начале августа», — поделилась главный режиссер Камерного Виктория Мещанинова.

После концерта артисты и зрители отправились под проливной дождь, чтобы провести особый ритуал: закрыть ворота на тяжелый замок. Главный режиссер трижды пыталась закрыть театр — и трижды ворота сами собой открывались. Зрители даже предложили отменить отпуск.

Камерный театр официально откроет свои двери 17 сентября. Одной из первых постановок сезона станет премьера — комедия «Слон».