Челябинский Камерный театр закроет сезон спектаклем «Не уходи»

Постановку приурочили к 70-летнему юбилею Надежды Нагдасевой

Камерный театр Челябинска завершает 36-й сезон дуэтным спектаклем «Не уходи». В нем выступит актриса Надежда Нагдасева, отметившая накануне свой 70‑летний юбилей, передают в пресс-службе театра.

В молодости Надежда Нагдасева готовилась стать педагогом, но ее судьба сложилась иначе. Актерскую карьеру она начала в Абакане, куда отправилась с мужем. Ее первой большой ролью стала Марютка в пьесе «Сорок первый». В 1989 году семья Нагдасевых вернулась в Челябинск и попала в первый состав Камерного театра.

«На первом спектакле я работала в гардеробе — штата сотрудников еще не было. Но у нас был азарт, невероятный энтузиазм, на котором все и держалось. Тогда мы очень надеялись, что у нас когда-то будет настоящий театр», — рассказывала Надежда Алексеевна.

Сегодня актриса играет в спектаклях «Слон», «Давай полетаем вместе», «Воспоминания о будущем», «Мелкий бес», «Восемь любящих женщин».

В постановке «Не уходи» (16+) артистка играет вместе с мужем Виктором Нагдасевым. По сюжету в старом чемодане пара находит письмо, которое заставляет их пересмотреть всю свою жизнь и заново осмыслить смерть, любовь, мораль, веру, духовность.

Напомним, по традиции Камерный театр завершает сезон тем, что главный режиссер Виктория Мещанинова вешает замок на кованые ворота.