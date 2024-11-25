Челябинский Камерный театр получил приз Михаила Ульянова

Труппа привезла в Омскую область свой эксперимент по Достоевскому

Камерный театр Челябинска стал победителем VI Всероссийского театрального фестиваля «Сотоварищи» (12+), который завершился в городе Таре Омской области. Спектакль «Достоевский. Игра в…» в постановке Олега Хапова получил диплом «лучшая режиссерская работа», сообщает пресс-служба театра.

В фестивальной афише нынешнего года было представлено 10 спектаклей театров Урала и Сибири. В числе авторов как классики — Гоголь, Тургенев, Ростан, Куприн, так и современники — Шукшин, Зеллер.

Челябинцы выступали на второй день фестиваля, который был посвящен творчеству Достоевского. Зрители увидели два спектакля по мотивам романа «Преступление и наказание»: экзистенциальную драму «Преступление и наказание» в постановке Омского ТЮЗа и эксперимент в стиле р… «Достоевский. Игра в…» Челябинского Камерного. Южноуральское прочтение показалось жюри более интересным.





Фото Натальи Старцевой

Отметим, фестиваль «Сотоварищи» регулярно проходит в городе Таре, носит имя народного артиста СССР Михаила Ульянова, в этом году приурочен к 430-летию города. Камерный театр Челябинска уже второй раз принимает участие в конкурсе. В 2019 году постановка «Москва — Петушки» получила сразу две награды — за лучшую мужскую роль и Гран-при.