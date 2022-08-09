11 августа спектаклем «Макбет» по Уильяму Шекспиру открывает сезон Челябинский Камерный театр.
Эта постановка питерского режиссера Дмитрия Туркова — одна из самых популярных в репертуаре театра, все билеты распроданы. Классическая пьеса разворачивается на сцене Камерного не как трагедия, а как трагифарс. Повествование от первого лица ведет тот самый Уильям Шекспир. Власть и ее разрушительная сила, за которой всегда следует гибель, горе, личная катастрофа, — вот проблемы, которые волновали Шекспира, и они не перестали быть актуальными. Режиссер подсвечивает происходящее на сцене так, что события откликаются знакомыми поворотами, и финал печально предсказуем.
Как устроен механизм власти? Что происходит с самым могущественным человеком в государстве, в чьих руках его решения и поступки? Как крутятся эти винтики? Это только одна из тем многослойного сюжета. Зрителей вовлекают в круговорот вопросов, не предлагая никаких прямых ответов.
На несколько дней раньше, 7 августа, открыл театральный сезон Челябинский Театр кукол.
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