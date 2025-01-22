Артисты челябинского Камерного театра подарили гуся Валентине Талызиной. Правда, не живого, а замороженного. Так народную артистку РСФСР поздравили с 90-летним юбилеем. Видеообращением актрисы со словами благодарности поделились в Камерном театре.
В праздничную посылку вошли открытки с пожеланиями, цветы и замороженный гусь, который должен стать главным угощением стола. Дело в том, что Валентина Талызина в 1996 году сама призналась челябинцам, что это ее любимое праздничное блюдо.
«Дорогая „Камерата“, я все прекрасно помню: как приезжала к вам, как играла. И какой был художественный уровень у театра. Дорогие ребята, я уверена, что вы сохраняете свой театр и делаете так, чтобы он шел дальше. Я в этом уверена», — поблагодарила Валентина Талызина челябинцев.
Знакомую всем по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром» актрису с Челябинском связывают теплые отношения: в 1993 году Валентина Талызина сыграла вместе с актерами Камерного в спектакле «Уроки музыки», а три года спустя приехала на фестиваль «Камерата». С тех пор у театра и актрисы особая связь.
Также партнеры по спектаклю «Уроки музыки» записали для именинницы небольшое видео с пожеланиями.