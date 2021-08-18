Челябинский фотоклуб стал призером фотоконкурса «Авторские берега — 2021»

На итоговую выставку попала 21 работа от местных фотографов, в трех номинациях наши авторы стали медалистами

Подведены итоги Всероссийского конкурса фотоклубов «Авторские берега — 2021». К участию допускались только российские фотоклубы. В конкурсе заявлены пять номинаций — это темы, которые редко встречаются на крупных фотоконкурсах: «Ночная съемка», «Домашнее животное», «Макрофотография», «Эксперимент» и «Красное».

Прием заявок завершился 15 июня, фотографы прислали на конкурс около четырех тысяч фото. Среди них жюри выбрало 124 лучшие работы, чтобы представить их на итоговой выставке.

В финальный этап попала 21 работа от 10 челябинских фотографов из фотоклубов «ЧФК» и «Каменный пояс». Авторы пяти работ стали призерами.

«Личное затмение» (автор: Ирина Бондаренко)

Ирина Бондаренко из клуба «Каменный пояс» стала серебряным призером в секции «Эксперимент» за работу «Личное затмение», а также взяла бронзу в секции «Домашнее животное» за фотографию «Поссорились».

«Поссорились» (автор: Ирина Бондаренко)

Александр Титаев из «ЧФК» получил серебро в секции «Эксперимент» за фотографию «Оно надвигается».





«Музыкальная пауза» (автор: Илья Бисеров)

За свою работу «Музыкальная пауза» Илья Бисеров из «Каменного пояса» получил золото в номинации «Красное», он же в номинации «Эксперимент» стал обладателем бронзовой медали за фотографию Its my life.