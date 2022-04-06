Челябинский фотоклуб победил во всероссийском фотоконкурсе

«Каменный пояс» становится лучшим уже четвертый год подряд

Челябинский фотоклуб «Каменный пояс» победил во всероссийском фотоконкурсе «Берега-2022». Южноуральские фотографы взяли золото в двух номинациях из трех. Самые лучшие работы южноуральцев отобрали для итоговой выставки в Брянске.



Золотые медали получили шестнадцать фотографов «Каменного пояса». Фотоклуб побеждает в «Берегах» в четвертый раз подряд. В этом году в конкурсе участвовало порядка 800 фотографов со всей страны.

«Морозные дюны», Дмитрий Кочергин



Жюри конкурса отметило работы челябинцев в номинациях «Путешествие по России», «Свободная тема» и «Петр I». В первых двух «Каменный пояс» стал лучшим.

«Белый храм», Олег Астахов



Кроме того, в пятерку лучших фотоклубов попали «Объективный мир» из Озерска (2-е место) и старейший фотоклуб области «ЧФК» (5-е место).