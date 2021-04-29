Челябинский фотоклуб победил на Всероссийском профессиональном конкурсе «Берега-2021»

В конкурсе участвовали 93 фотоклуба из разных городов страны

Подведены итоги Всероссийского фотоконкурса «Берега-2021», где участвовали 93 региональных фотоклуба. Челябинские фотографы получили 23 золотые медали и 21 серебряную.

Кубок победителя и 23 золотые медали на торжественной церемонии вручения наград в Рязани забрал руководитель фотоклуба «Каменный пояс» Александр Глебов. Второе место занял Челябинский фотоклуб (ЧФК). Бронзовые медали — у фотоклуба из Майкопа «Лагонаки».

«В нынешнем году фотоклуб ЧФК значительно улучшил свои позиции. Итогом стало общее второе место среди 93 российских фотоклубов. Благодаря слаженной работе мы смогли улучшить свой прошлогодний результат. Спасибо всей команде! Жюри присудило членам нашего фотоклуба 21 серебряную медаль и две золотых в личном зачете», — поделились в ЧФК.

В Рязани 24 апреля открылись итоговые выставки конкурса, которые чуть позже отправятся в путешествие по России.

В фотоконкурсе также приняла участие Марина Власова, фотокорреспондент «Первого областного» информагентства. Она заняла второе место со снимками, которые были сделаны во время взрыва баллона в челябинской ГКБ № 2.









Конкурсные работы Марины Власовой