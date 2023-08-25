Челябинский Фонд 2020 запустил благотворительный проект «Сердца Че»

Общественные деятели помогают жителям региона в трудных жизненных ситуациях

Фонд 2020 запустил в Челябинской области проект «Сердца Че». В нем амбассадоры фонда помогают жителям региона, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Отчеты о проделанной работе выкладывают в формате коротких видеосюжетов.



Герои первой акции — семья Петельских из поселка Петропавловского Верхнеуральского района. У младшего ребенка в семье, двухгодовалого Вани, онкология. Родители постоянно ездят с ним в городские клиники.

Мама Вани, Ксения, обратилась к учредителю фонда Ирине Текслер, попросила помочь с приобретением детского кресла. Из автолюльки мальчик уже вырос. Для долгих поездок между городами ему нужно кресло, которое может менять положения. Долго сидеть в дороге мальчику тяжело.

Директор общественной организации Вероника Ливончик с командой приехала в Петропавловский и подарила кресло на день рождения мальчика.

Проект «Сердца Че» продолжат осуществлять по всей области.