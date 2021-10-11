Челябинский фестиваль «МАЧ» пройдет в офлайн- и онлайн-формате

Как квартирник Freddy Friends превратился в грандиозный фестиваль современных искусств

В Челябинске 5—7 ноября состоится фестиваль «МАЧ»: Музыка — Арт — Челябинск. Его автор и идейный вдохновитель — музыкант Альфред Фредди Генгер. Это такой неунывающий талантливый человек, которому удалось превратить частный междусобойчик в трехдневный фестиваль. Потому что он знает: в Челябинске достаточно музыкантов, художников и перформеров, которым нужно выступить, выговориться, найти своего зрителя и поклонников.



Фредди Генгер, музыкант



Для фестиваля «МАЧ» планировали получить поддержку городской администрации, президентский грант или просто собрать бюджет события все миром. Реальных денег эти инициативы не принесли, зато в культурное дело вмешался частный и промышленный бизнес. В результате Челябинск ждет уникальный трехдневный сейшн с модными показами, лекторием, музыкальными концертами и выставкой современного искусства.



На вопрос, что в программе фестиваля меняется в связи с ограничениями для культурно-массовых мероприятий с 18 октября, Фредди Генгер ответил, что не меняется ничего.

«На каждое из событий у нас собирается меньше 99 человек, следовательно, QR-код не нужен. Плюс в один из дней мы сделаем вход на площадку по счетчику, в выставочное пространство, не более 99 человек, без QR-кода, чтобы все могли прикоснуться к искусству. А на более массовые вечерние мероприятия мы будем пускать только по QR-коду. Санитайзеры, маски — все это само собой», — пояснил директор фестиваля «МАЧ».

Фестиваль откроет для гостей новое, уникальное творческое пространство. «МАЧ» распахнет для челябинцев двери Челябинского радиозавода — коворкинга в культурной акватории «Белого рынка». Площадку только готовят к открытию, и фестиваль «МАЧ» станет первым масштабным событием для новой Арт-резиденции.









Кроме того, в рамках «МАЧ» будет обкатан уникальный клубный формат: первый музыкальный день фестиваля превратится в грандиозную тусовку и будет транслироваться онлайн, привлекая к себе внимание и участников со всего мира. Кто-то будет на танцполе «Радиозавода», кто-то — на пляже в Индии или дома в Германии, но все на одной волне.



«МАЧ» задействует и территорию «Белого рынка». На фудкорте можно будет перекусить, послушать музыку и поучаствовать в интерактивных фотозонах.

Особая точка притяжения — площадка с инсталляциями креативной группы «11 17». Арт-объекты из промышленных артефактов и продукции компаний — партнеров фестиваля послужат логичным продолжением летней резиденции Уральской биеннале современного искусства. Кстати, представители Биеннале проведут паблик-ток на фестивале.



В лектории будет и образовательный компонент: юристы и другие эксперты расскажут, как подать проект на грант, оформить авторское право, справиться со страхом сцены, и помогут разрешить другие творческие вопросы.







Итого все три дня фестиваль «МАЧ» будет звучать, звенеть, удивлять публику арт-объектами, модными показами и выставками уральских художников. Завершится фестиваль душевным концертом, на который съедутся музыканты из ближайших городов и российских столиц. Это будет что-то вроде встречи выпускников проекта Freddy Friends, экспериментаторов и профессиональных музыкантов из альма-матер Альфреда Генгера — Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского.

На площадке фестиваля будет работать студия «Первого областного» — корреспонденты в режиме горячих включений будут рассказывать, что происходит на «МАЧ», беседовать с гостями и музыкантами. А за десять дней до фестиваля стартует проект дневников — зрителям впервые покажут, как готовится фестиваль «МАЧ», маленький городской фестиваль с большими амбициями.

И эти амбиции, кстати, более чем оправданы. Ведь в 2022 фестиваль «МАЧ» станет частью Уральской ночи музыки! Это подтвердил Евгений Горенбург, продюсер не только ночи музыки, но и культового фестиваля «Старый новый рок».

На видео: ролик для fashion show «Призма», снят на Челябинском канатно-веревочном заводе.