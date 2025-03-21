Челябинский драмтеатр после провисания потолка возвращается к работе 23 марта

Спектакли до этой даты отменены

Челябинский театр драмы после «технических неполадок» вернется к полноценной работе 23 марта. В этот день, как и запланировано, отыграют «Out of order, или Тринадцатый номер» (18+), сообщили в театре.

До 23 марта крупные постановки показывать не будут: даже накануне, 22 марта, не сыграют «Продавца дождя» (12+).

Напомним, 16 марта в драме сообщили об отмене всех спектаклей на главной сцене из-за того, что в фойе здания провис потолок. Рабочим пришлось его полностью демонтировать. Сохранили только постановки на малой сцене: на них пускали со служебного входа.