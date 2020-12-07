Челябинский драмтеатр отметит 99-летие

В среду открывается выставка, посвященная значимой дате.

«100 спектаклей — 100 афиш» — так называется выставка театрального плаката, которая откроет череду юбилейных мероприятий к почти столетию Челябинского театра драмы. В экспозицию вошли более ста афиш, самая древняя из которых датирована 1921 годом. Хронологический принцип экспозиции даёт возможность изучить, как менялись художественные и стилистические тенденции в развитии театрального плаката, вспомнить названия нашумевших постановок и имена выдающихся режиссёров, художников и любимых артистов.

Из особо примечательных: афиша «Бала манекенов» — спектакля, ставшего сенсацией в 1975 году. Он был создан группой постановщиков из Польши и по спецэффектам и художественным приёмам для челябинской публики был ошеломительным. На глазах у зрителей у артиста «отрезали» голову, и она катилась по сцене. Другой не менее важной для театра постановкой был знаменитый «Иосиф Швейк против Франца Иосифа» — первый спектакль Наума Орлова, который шёл на сцене драмтеатра семнадцать лет. Челябинские театралы вспомнят и «Самоубийцу» по пьесе Николая Эрдмана. Постановка Наума Орлова стала первым русским спектаклем, получившим в Германии премию имени Горданы Косанович — одну из престижных театральных наград Европы.

Выставка афиш созданных в разные десятилетия ХХ и первой четверти ХХI века спектаклей откроется 9 декабря и продлится до середины января.