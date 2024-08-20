Челябинский драмтеатр откроется после капитального ремонта в октябре

Постановки вернутся на привычную сцену

В начале октября Челябинский театр драмы имени Наума Орлова впервые с начала ремонта распахнет перед зрителями свои двери. Два года артисты выступали на других площадках — во дворцах культуры, доме Покровских. После продолжительного перерыва актеры возвратятся в родной театр с новыми силами и свежими идеями.

«Нам радостно и немного волнительно — театр перешагнул в будущее и закрыл страницу ремонта! Благодарим всех, кто вложил в это дело силы, душу, знания и каждый день приближал нас к возращению на свою сцену», — делятся в театре.

Вернутся в родные пенаты артисты с громкой премьерой 104-го театрального сезона — постановкой «Король Лир». В театре пока не раскрывают, будет ли это классическое прочтение знаменитой трагедии Шекспира или современная интерпретация. Известно, что в главной роли выступит народный артист России Борис Петров.

Кроме того, драма начнет сезон с долгожданных постановок, которые по техническим причинам не показывали на других площадках: «Старший сын» и «Продавец дождя». Также в афише на октябрь «Номер 6», «Царский подарок», «Королевские игры», «Бешеные деньги», «Леди на день», «Время женщин», «Женитьба», «Странная миссис Сэвидж», а комедия «Out of order, или Тринадцатый номер» вернется с новыми декорациями.

Открытие театра и премьера состоятся 10 октября. Возрастное ограничение спектакля «Король Лир» — 16+.