Челябинский дизайнер открывает выставку графики и тату «Это же навсегда!»

На презентации экспозиции 9 октября проведут аудиовизуальный перформанс

В галерее «Клоповник» в эту субботу, 9 октября, начнет работать выставка тату и графики «Это же навсегда!». На выставке представят работы челябинского тату-художника Антона Михаленкова. По словам организаторов, экспозиция посвящена стереотипам о тату, и художник расскажет, как помогает людям переступить через предубеждения.

«Антон понимает, что современная татуировка — это не просто картинка на коже, а визуальная коммуникация, маленькая революция в чьем-то мире. Человек долго думает, сомневается, а потом делает, и это меняет его ощущение себя»,

— анонсируют организаторы.

В экспозицию включили порядка 40 работ мастера. В том числе покажут тату, созданные в подражании современным художникам Жан-Мишелю Баския и Дэвиду Хокни. Тату больше напоминают графику; как ранее объяснял художник, в реализме невозможно воплотить все его идеи. Кстати, два года назад эти работы Антона победили в престижном конкурсе A’Design Award and Competition.

После общения с художником в галерее проведут аудиовизуальный перформанс. Авторы собрали в один трек голосовые сообщения про стереотипы о татуировках и попробовали сломать их, добавив танцевальный бит.

Открытие выставки состоится 9 октября в 18:00. Зарегистрироваться на участие лучше по ссылке. Выставка в стенах галереи «Клоповник» будет работать до 31 октября.

О других мероприятиях в эти выходные читайте в нашей свежей афише.