Челябинский Детско-юношеский симфонический оркестр выступил в Москве

Во время выступления начался проливной дождь, но ребята продолжали играть

«Плюс в этом ливне только один: не было видно слез на глазах. Так все выложились. Такие сильные были у ребят эмоции. Для нас это очень важный концерт, ответственное выступление. Когда начался дождь, я предложил ребятам: „Ну что, заканчиваем?“ Они отказались. Все так ждали, так готовились, зрители нас горячо поддерживали. И мы продолжили играть под дождем, хотя это запрещено, конечно: скрипкам нельзя мокнуть, и любой дирижер просто обязан прекратить выступление. Мы заканчивали под дождем и испытали непередаваемое чувство, конечно, от игры под свист ветра, гром и шум дождя»,

— рассказал сразу после концерта главный дирижер оркестра Валерий Уткин.