20 августа солисты Детско-юношеского симфонического оркестра сыграли свою программу в Большом амфитеатре парка «Зарядье». Они приняли участие в фестивале юношеских оркестров мира, который проходил в Москве с 18 по 20 августа.
Коллектив из Челябинска был единственным детско-юношеским оркестром среди коллег из 18 стран мира, в том числе из Алжира, Узбекистана, Китая, Кореи, Молдовы, Сербии, Чили, ОАЭ, Израиля, Колумбии. Инициатор фестиваля — Всероссийский юношеский симфонический оркестр и его художественный руководитель Юрий Башмет.
Во время выступления на открытой сцене парка «Зарядье» начался ливень, от ветра разлетелись ноты, но юные музыканты продолжали играть.
«Плюс в этом ливне только один: не было видно слез на глазах. Так все выложились. Такие сильные были у ребят эмоции. Для нас это очень важный концерт, ответственное выступление. Когда начался дождь, я предложил ребятам: „Ну что, заканчиваем?“ Они отказались. Все так ждали, так готовились, зрители нас горячо поддерживали. И мы продолжили играть под дождем, хотя это запрещено, конечно: скрипкам нельзя мокнуть, и любой дирижер просто обязан прекратить выступление. Мы заканчивали под дождем и испытали непередаваемое чувство, конечно, от игры под свист ветра, гром и шум дождя», — рассказал сразу после концерта главный дирижер оркестра Валерий Уткин.
В исполнении солистов Детской филармонии прозвучали сложные и красивые композиции Брамса, Рахманинова, Пьяццоллы, Маскани. Вальс Хачатуряна из «Маскарада» оркестр играл уже без микрофонов, организаторам пришлось отключить аппаратуру из-за дождя. Выступление на Международном фестивале стало заключительным мероприятием больших московских гастролей коллектива, после которого с триумфом музыканты отправляются домой.
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