Челябинский детско-юношеский симфонический оркестр даст концерт в Москве

Музыканты выступят на фестивале в летнем амфитеатре «Зарядья»

20 августа Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области выступит на главной сцене фестиваля юношеских оркестров мира в московском парке «Зарядье».



Солисты челябинской Детской филармонии сыграют в летнем амфитеатре известные сочинения Брамса, Рахманинова, Пьяццоллы и других композиторов.

За два года существования детско-юношеский оркестр уже выступал в концертных залах Сочи и Санкт-Петербурга. Теперь музыканты дают концерт в столице.

Фестиваль юношеских оркестров мира проходит в Москве в первый раз. Его инициатором стал Всероссийский юношеский симфонический оркестр и его художественный руководитель — дирижер и альтист Юрий Башмет.

Выступление состоится в заключительный день фестиваля — 20 августа в 15:00.