Челябинский Чистомэн установил в городе стеллаж для ненужных вещей

Специальная полка появилась у мусорных контейнеров в Ленинском районе

«Полка для нужных вещей» от челябинского Чистомэна появилась в Ленинском районе. У мусорных контейнеров на Якутской, 11. Установить стеллаж помогла местная управляющая компания.



Конструкцию приварили к ограждению, чтобы не унесли. Установили три полочки и пару крючков, чтобы что-то повесить. Будет ли сценарий с обменом вещами работать — Чистомэн не знает. Это тестовый образец.

«Все сконструировал, опираясь на собственные мироощущения. Если приживется, то буду делать еще, улучшать конструкцию. Предполагаю, что все хорошие вещи, которые обычно выкидывают в бак, теперь будут ставить. От вещей до техники»,— рассказал Чистомэн Первому областному информагентству.

Полку для обмена вещами Чистомэн делает впервые. До этого экоактивист устанавливал в городе только специальные урны для окурков, чтобы их не выбрасывали на улице.

В социальных сетях уже придумывают применение подобным полкам. Жители предлагают оставлять старую, но целую одежду и обувь (до ближайшего вещеворота идти далеко). Кто-то в комментариях вспомнил, что ему как раз некуда пристроить ненужную посуду.