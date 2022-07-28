Челябинский Чистомен обратился к проституткам

Он попросил их не оставлять расходные материалы на природе

Челябинский Чистомен в соцсетях обратился к девушкам с пониженной социальной ответственностью. Экоактивист опубликовал пост, в котором попросил проституток убирать за собой расходные материалы во время выездов на природу.







Чистомен (его настоящее имя Артур Матис-Сиразеев) предложил завести специальный «проститутошный бокс для мусора» — возможно, наподобие урны для сигарет, которую он установил на остановке в Копейске.

«Перед сеансом обязательно инструктируйте клиентов о вреде, который наносит природе оставленный мусор. Но ответственность все равно полностью ложится на вас. Забирайте, пожалуйста, все использованные расходники с собой. Уверен, что большинство из вас — здравомыслящие люди с крепкой гражданской позицией», — пишет Чистомен в сообществе.

Пост за несколько часов набрал две сотни комментариев. Читатели оценили юмор экоактивиста, правда, некоторые решили, что он сексист.