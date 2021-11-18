Челябинский артист Владимир Хомяков стал органистом года

Награждение и гала-концерт прошли в кафедральном соборе в Калининграде

Органист из Челябинской филармонии, народный артист России Владимир Хомяков стал лауреатом премии «Органист года».







Премию год назад учредил фонд развития творческих инициатив и Российский музыкальный союз. Церемония вручения премии прошла в Калининграде на XIII международном фестивале «Шедевры мировой классики в Кафедральном соборе».





На гала-концерте в честь награждения Владимир Хомяков исполнил композицию собственного сочинения «Июльская импровизация». Ее маэстро специально не записывает в нотах — артист изменяет ее каждый раз, когда исполняет: все зависит от атмосферы, возможностей инструмента и настроения музыканта.