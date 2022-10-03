Челябинский ансамбль «Уральский диксиленд» впервые сыграл на сцене Большого театра

Музыканты выступили на концерте в честь 100‑летия российского джаза

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Джазмены коллектива «Уральский диксиленд Игоря Бурко» отправились в Москву, чтобы выступить на сцене Большого театра. В минувшие выходные там прошел гала-концерт, посвященный 100-летию российского джаза. Челябинский коллектив стал единственным участником из регионов России.



Ансамбль исполнил пьесу барабанщика Пола Барбарина Bourbon Street Parade. Композиция написана еще в 1950-х годах. На сцене Большого театра она прозвучала в аранжировке художественного руководителя коллектива Валерия Сундарева.

«Уральский диксиленд» впервые за свою историю выступил на сцене Большого театра. Коллективу уже 53 года, он является одним из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве. Идейный вдохновитель концерта, саксофонист Игорь Бутман подчеркнул, что просто не мог не пригласить челябинских музыкантов на торжество.

«Это коллектив, который много лет выступает по всему миру, участвует в фестивалях по всей стране, в том числе организованных Фондом Бутмана. И, конечно, они всегда открывают мой авторский фестиваль юмора и джаза, который проходит в Челябинске. Сегодня здесь собрались прекрасные музыканты, и челябинцы — одни из них. Умеют оставаться современными, востребованными, интересными и притом сохранять джазовую традицию», — прокомментировал Игорь Бутман.

Концерт состоялся 1 октября, в этот день в 1922 году в Москве впервые прошел первый задокументированный джазовый концерт. В празднике по случаю столетия российского джаза участвовала Лариса Долина, пианист Даниил Крамер и мультиинструменталист Давид Голощекин. Официальное приветствие участникам направил президент России Владимир Путин.