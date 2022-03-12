Челябинский андеграунд: 18 свободных сообществ

Исследуем новый культурный феномен — моду на интеллектуальные развлечения в городе

В Челябинске, на первый взгляд очень сером и строгом, активно живет и развивается яркое культурное подполье. Молодые музыканты, художники, поэты, писатели и актеры, просто обычные ребята создают площадки для встреч, которые с каждым годом притягивают все больше и больше активного народу.



Стало модно встречаться и разговаривать о книгах или фильмах. Слушать музыку и играть для своих. Устраивать мастер-классы буквально на любую тему: актерское мастерство, рисовать, бить тату, обсуждать философские проблемы или урбанистические проекты, заваривать чай, играть на барабанах, танцевать хип-хоп... и так далее, и тому подобное.

Челябинская молодежь предпочитают локальные современные ивенты вечерам в театрах и концертных залах. Буквально за два-три последних года стало хорошим тоном тратить свободное время на что-то познавательное и творческое. Мы видим крепкий набор городских сообществ, которые объединяют молодых людей по принципу: «А давайте замутим!..»

В Челябинске появились и укрепились площадки, где можно свободно самовыражаться, быть собой среди своих, одновременно развлекаться и развиваться — и это абсолютно новый культурный феномен, придуманный и реализованный поколением, рожденным в 1990-х..

Журналисты Первого областного информагентства собрали путеводитель по самым ярким альтернативным развлечениям города и поговорили с авторами проектов.

Как все началось, кто это придумал, зачем, для кого — таков был круг вопросов, которые нас интересовали.

Музыка:

В Челябинске много талантливых и самобытных музыкантов, которые творят в абсолютно разных жанрах: от психоделической электроники до этнической музыки на древних инструментах. Всех можно услышать вживую в Челябинске. Главное — знать, где искать:

Музыкальный подвал на Худякова, 11. Открыл его Руслан Шакиров, известный как MC Vorotila и участник группы Truckdrivers. В музыкальном бункере играют абсолютно разную музыку: и электронщину, и хип-хоп и поп-панк — и все это местные команды.



«Я всегда хотел замутить студию, и с моим музыкальным братаном мы открыли Dusha Music, месяц все прикручивали и ремонтировали в подвале, подбирали винил для открытия, чтобы был отличный звук», — рассказывает создатель пространства Руслан Шакиров.

Локальная сцена обрела дом, хоть и маленький (зал вмещает всего 50 человек), но ламповый и живой.





Руслан Шакиров. создатель Dusha Music, вокалист Truckdrivers, MC Vorotila

«Не знаю, кто как, а мы с пацанами живем ради музыки. Музыка нас всех перезнакомила и объединила!»,

— говорит Руслан.

Ценник: на вечеринки вход 200-500 рублей, на тусовки с винилом часто со свободным входом.

РМЦ

Svoboda 2

Техно, Рейв





Фото: Егор Ивлев

Это клуб. Но в музыкальном плане на голову выше заведений аналогичного формата в Челябинске. Здесь постоянно играют местные электронщики, выступают музыканты со всей России. Исполняют, в основном, андеграундное техно: модуляр, гипнотик, психоделик, то, что в обычном клубе не услышишь.







Фото: Егор Ивлев



При этом организаторы пекутся о комфорте посетителей, следят за контингентом (есть даже черный список нежеланных гостей). Можно не беспокоиться о конфликтных ситуациях, наслаждаться хорошей электронной и не только: на тематических вечеринках порой можно услышать и хип-хоп, и джаз, и поп.

Ценник: вход стандартно 200 рублей в полночь, 300 — после 00:00, а с 04:00 утра можно тусить бесплатно.

ЭтноДжемЪ



Плеханова, 45





Фото: Em Klimenkova



Этническая импровизация с варганом, диджериду и барабанами, для тех, кто любит этномузыку, либо просто хочет выразиться. Любому здесь дают поиграть на инструментах, даже если никогда не держали в руках. Ребята собирают группы и из начинающих, и из уже опытных музыкантов.





Фото: Em Klimenkova

Благодаря музыке шаманы из древних племен входили в транс, находили связь со Вселенной — сейчас благодаря этномузыке на встречах происходит буквально коллективная музыкальная медитация.

Ценник: 400 рублей за встречу, примерно пару раз в месяц.

Современное искусство:

Клоповник

Свердловский проспект, 60





Раньше просто Галерея, а теперь Центр современного искусства «Клоповник». Ребята принимают абсолютно разное искусство: кинопоказы, танцы под джаз, выставки местных художников, философский клуб.

«Мы решали свои проблемы. Два года назад в городе было совершенно нечем заняться. Нам самим было скучно, негде показать себя и своё творчество. „Клоповник“ стал пристанищем для группки творческих людей», — рассказывает директор «Клоповника» Намор Вотилав.





Намор Вотилав, директор «Клоповника»

В «Клоповник» привозят и арт из других городов. Сейчас ( до 9 апреля) в стенах бункера собрали самиздат из разных городов России. Параллельно с выставками постоянно проходят мастер-классы. Арт-бункер живет, процветает и заражает творческое челябинское подполье искусством.

«Оказалось, что таких, как мы, очень много — таких, у кого глаза загораются от самовыражения. Мы даже не могли ожидать, что за два года дорастем до такого уровня, что нас знают не только в Челябинске, но и в стране», — говорит Намор.

Со временем «Клоповник» стал больше, превратился в площадку без возрастных и творческих рамок.

«Люди приходят за общностью, поддержкой. Это смелые и творческие люди, которые хотят общаться и рассказывать о себе. Есть те, кто просто наблюдает. Они смотрят наши выставки, слушают концерты, погружаются в челябинский андеграунд», — комментирует Намор Вотилав.

Ценник: С ценником все неоднозначно. Ребята очень хотят видеть гостей у себя, так что посидеть на баре «Закрыт» и просто пообщаться можно и бесплатно. В нынешнее время бесплатные встречи стали почти регулярными, в телеграм-канале «Клоповника» гостей приглашают каждый вечер. За посещение выставок в обычный рабочий день берут по 150 рублей. Открытия выставок часто проходят бесплатно.





На «Кино вслепую», где зрители изначально не знают какой фильм покажут, билеты стоят по 200 рублей. А тот, кто сможет угадать название по короткому описанию, получит билет бесплатно.

Уроки блюза — по 300 рублей.

Неравнодушные к искусству, могут еще и помочь «Клоповнику» донатом, это помогает держаться на плаву и исправно платить аренду за подвал под Домом печати.

Кино и сериалы:

Клуб [Се]реальность

Челябинская публичная библиотека

Клуб любителей сериалов в Челябинской публичке. Иногда проводят встречи в баре «ФортеПьяно». Каждый последний четверг месяца смотрят и обсуждают культовую сериальную классику и некоторые новинки.

Ценник: Встречи в Выставочном зале Публичной библиотеки бесплатные, на показы в «ФортеПьяно» вход тоже свободный.

Киноклуб им. Оболенского

Кинотеатр «Знамя»





Клуб любителей кино при кинотеатре «Знамя», проводят показы киноклассики, философствуют и разбирают по полочкам культовые картины и авторское кино. Клубу уже 12 лет и он работает каждую неделю. Встречи проходят каждую среду в 18:00 и в субботу в 16:00, а подробное расписание на месяц вперед всегда появляется в группе «Вконтакте».

Ценник: Встречи бесплатные.

Театр:

Лаборатория зрителя в Молодежке

Челябинский молодежный театр





В театре зритель так же важен, как и актеры на сцене, поэтому в Молодежке воспитывают зрителей, учат смотреть. В непринужденной атмосфере обсуждают драматургов, писателей, устраивают читки, игры и паблик-токи, прививают любовь к театральному искусству необычными подробностями, приправляют мистикой и юмором.

Ценник: Желающих приглашают бесплатно, нужно только записаться.

Театральное пространство Свободы

Svoboda2

Cвободная театральная студия, где учат театральному мастерству и ораторскому искусству детей и взрослых, представляют собственные иммерсивные спектакли. Современное, развивающееся пространство для всех, кто любит театр. Откроется 5 марта открытыми уроками по театральному искусству и собственным иммерсивным спектаклем.



Девиз студии — «Мы не делаем профессиональных актеров, но помогаем найти себя». Художественный руководитель студии — актер и режиссер театра «Манекен» Алексей Тетюев. Сам «Манекен» когда-то вырос из студенческого театра ЧПИ (ЮУрГУ).

Ценник: Для желающих научиться играть, продают курсы из 8 и 12 занятий в месяц, начинаются цены от 2500 рублей. Билет на следующий премьерный спектакль — 1000 рублей.

Книги:

«Читалка»





Клуб читательского мастерства. Проводят живые культурные встречи, обсуждают прозу, стихотворения и нон-фикшн. Читать тоже нужно уметь, а учиться вместе с другими неравнодушными к книгам намного приятнее. В "Читалке«работает писательская мастерская. За всем, что связано с литературой — сюда. Все придумала и всех вдохновила Агния Вязовская, книгочей, интеллектуал и профессиональный копирайтер.

Ценник: билет на встречу в читалке стоит 500 рублей, мастер-классы и лекции — до 1000 рублей.

Еще городские сообщества

ИЦАЭ Челябинска

Энгельса, 107





Информационный центр атомной энергии. Концентрированное научное сообщество, для всех, кто болеет наукой. Кинопоказы на большом экране, обсуждение научных явлений в научно-популярных ток-шоу, встречи с врачами, инженерами и учеными в формате открытой беседы.

Ценник: На мероприятия ИЦАЭ гостей приглашают бесплатно. Если считаете себя экспертом в какой-то области и хотите стать спикером, то можно заявиться

Дом архитектора

Ленина, 41А





С 2021 года Дом архитектора в Челябинске перезапустили в качестве открытого пространства для архитекторов, планировщиков, урбанистов и неравнодушных жителей, которым интересны архитектура и благоустройство.





Выставка бумажной архитектуры, лекции про GIS-аналитику (это определение нужд и перспектив, понимание тенденций и прогнозирование в урбанистике), круглые столы воркшопы для тех, кому интересно и кто готов менять пространство вокруг себя. В 2022 году дом начал работу с коллективного проектирования велоинфраструктуры города.



Вход: На все воркшопы и мероприятия вход свободный, по предварительной регистрации.

GoGreen Center

Братьев Кашириных, 55





Крупное сообщество, заинтересованное в грамотном и экологичном развитии города. Под крышей неотапливаемого двухэтажного недостроя объединяются единомышленники, которым не наплевать на социальную и экологическую ситуацию в городе. Площадка активно поддерживает экологическое движение и цели устойчивого развития: уменьшение неравенства, разумное потребление.





На мероприятиях и вечеринках рады видеть всех разделяющих философию 5R: refuse/откажись, reduce/сократи, reuse/используй повторно, recycle/переработай, rot/ компостируй. На первом этаже — все проекты «Разделяйки», куда горожане уже привычно привозят батарейки, пластик. Бессменный идейный вдохновитель — Дмитрий Закарлюкин, активист, продвигающий экологию как образ мысли.

Здесь же проходят выставки художников, арт-объекты из вторсырья, проводят маркеты и вечеринки с винилом. Часто принимают у себя ребят из городских сообществ и делают совместные ивенты.

Вход: Вечеринки часто бесплатные, на отдельные события — не дороже 300 рублей.

Видимость Нас*





Это квир-сообщество Челябинска пока без конкретного места, но делают фесты и мероприятия на разных площадках. В сообществе рассказывают о дискриминации, о том, как ее избежать, как вести себя так, чтобы не оскорбить кого-то. Мисгендеринг, психофобия, ВИЧ, мужской макияж, современное искусство, DIY (сделай сам) — примерно таков круг тем. Здесь стараются построить идеальное и безопасное дружное сообщество.

Ценник: Есть бесплатные мероприятия, на некоторые события билеты — в районе 200 рублей.

Чилл:

Fan Societe

Нет постоянной локации

Небольшое городское сообщество без четкой концепции. Устраивают локальные вечеринки, велопробеги и прочие живые активности. Например, те же компотники, где угощают гостей компотом и призывают общаться, знакомиться, узнавать новых людей. Они же устраивали выставку «как ты?».

Tribunalis

Клары Цеткин, 11

Винтажный кластерный секонд-хенд, где можно не только закупиться винтажной одеждой, но и провести время. Здесь часто устраивают небольшие вечеринки с музыкой и чаем или чем-то покрепче. Проводят квартирники, вечеринки под винил, устраивают мастер-классы по кастомизации одежды, бисероплетению и вообще всячески популяризируют DIY (сделай сам) и осознанное потребление.



Ценник: Неформальные встречи бесплатные, мастер-классы и вечеринки — от 100 до 400 рублей. Иногда можно обойтись репостом.

Чаман

Советская, 67





Подпольный чайно-музыкальный клуб. Пьют чай и слушают расслабляющую музыку. Медитативный досуг среди своих, живая музыка. Причем, не только гитара, но этно инструменты, эмбиент, атмосферная электроника и вообще все, кроме обычного.





Ценник: Для участия в чайной церемонии — сбор 400 рублей (пополнить запасы чая).

Космобесяй

Клары Цеткин, 11





Коворкинг, арт-пространство, литературный клуб, танцы, кино, чай, dj-сеты. Часть мероприятий и дневной вход недавно сделали бесплатным, перешли на донаты. Здесь проходят показы мультсериалов, музыкальные джемы, уроки рисования и актерского мастерства, да и просто можно пообщаться, поработать, порисовать или просто отдохнуть.





Создатели пространства — дуэт музыканта и художницы Наркиса и Ани.

«Я чувствую, что есть потребность в создании сообщества. Раньше всегда казалось, что трачу силы не на то, а теперь четко знаю, что хочу создавать свои проекты. Это место, где начинающим творцам помогут, а продвинутые смогут делиться опытом», — рассказывает Аня, одна из создателей площадки.

Ребята ждут в гостях всех, кто хочет реализоваться, показать себя, чему-то научиться или просто пообщаться.





Наркис и Аня, создатели коворкинга

«Здесь разные творческие люди могут буквально смешаться в единый „коктейль“, каждый может зарядиться энергией и заряжать других», — говорит Наркис.

Ценник: В дневное время — бесплатно. На вечерние мероприятия (лекции, квартирники, джемы и показы) — билеты 200-400 рублей.

Ценообразование

Новое культурное сообщество Челябинска готово платить за общение и новые активности, иногда даже больше, чем за поход в театр или музей. Возможно, молодым не интересны традиционные мероприятия, где им предлагают только смотреть и ни в коем случае не трогать руками.

Скажем, единый билет в Исторический музей (на все выставки сразу) для взрослых стоит 350 рублей, для школьников и студентов — 250. Самые крайние места в театре оперы и балета начинаются от 200 рублей (есть билеты и за 2000).





Вход на андеграундные площадки — примерно столько же, в среднем, 200-400 рублей. Просто вход. За эти деньги люди буквально покупают общение — прямое, живое, непринужденное и интересное. Квартирники, где можно не только послушать музыку, но и показать свои таланты или просто провести время с комфортом, часто бывают вовсе бесплатными либо принимают донаты, либо просят небольшие суммы за вход: 100-400 рублей.

Гастролирующие артисты берут со слушателей, в среднем, от 700 рублей, а билет на шоу больших звезд могут стоить от 1200 рублей, даже если те исполняют музыку под плюс. Живые концерты местных артистов, джемы и музыкальные вечера — от 200 до 600 рублей.

Зачем и кому это надо?

«Это простой способ выразить себя, без цензуры и правил рассказать о том, что ты думаешь. Это подполье, которое при этом стало выше всего, что происходит сейчас в мире», — рассказала куратор галереи в «Клоповнике» Алиса Жихарева на открытии выставки самиздата.

Слова Алисы тогда были о самопальных журналах, но они отлично подходят для того, чтобы описать дух всего культурного андеграунда города.

Раньше люди собирались своим кругом и этим довольствовались, не выходя в публичное поле. Сейчас альтернативные площадки настолько выросли, что им тесны подвалы. Сообществ все больше и они уже сами становятся притягательным центром, вокруг которого растут более мелкие проекты, как они когда-то росли по квартирам и подвалам — даже при беглом изучении рынка мы насчитали не меньше двадцати пяти.





Челябинцы, как оказалось, любят не только потреблять неформальный контент, но и создавать. Это доказывает бессчетное количество выставок, концертов, вечеринок и мастер-классов от местных творцов. Творить может каждый. Культурный андеграунд принимает любого, кому нужно убежище от серого мира или самовыражение или просто хорошая компания.

Челябинское подполье — возможность для каждого найти свой язык с городом. Возможность стать творцом, показать себя и увидеть тех, кто рядом. Как у Стругацких в «Пикнике на обочине»: «Счастье всем и каждому, и пусть никто не уйдет обиженным». Челябинский культурный андеграунд — шар исполняющий желания.