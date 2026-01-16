Челябинский актер Театра драмы Сергей Алешко умер в 66 лет

Он служил в театре с 1989 года

Сегодня, 16 января, скоропостижно скончался артист Челябинского театра драмы имени Наума Орлова Сергей Алешко, сообщает пресс-служба театра.

Сергей — выпускник Алма-Атинского художественного института. Актер пять лет служил в Кокчетавском областном театре драмы, а в 1989 году пришел в Челябинский драмтеатр.

«Даже небольшие роли, исполненные Сергеем Борисовичем, становились значимыми, а эпизоды с его участием — запоминающимися. Теперь его нет с нами. И это невосполнимая потеря для всего нашего коллектива и, конечно, для всех, кто знал и любил Сергея Борисовича», — приносят свои соболезнования коллеги.

Сергей Алешко сыграл Херувима в «Зойкиной квартире», Жевакина в «Женитьбе», Василия Сыромятова в «Женитьбе Белугина», графа Альбафьорита в «Хозяйке гостиницы», Леваду в «Смотрите, кто пришел…», Самсона в «…Чума на оба ваши дома!».

Коллектив драмтеатра с глубокой скорбью прощается с артистом и выражает соболезнования родным и близким Сергея Борисовича.

Дату, время и место прощания с артистом объявят позднее.