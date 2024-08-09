Челябинский актер снялся в новом сериале ТНТ «Пока не родила»

Артем Семакин исполнил роль главврача больницы

Артист родом из Челябинска Артем Семакин принял участие в сериале, который будет выходить на ТНТ. Как рассказали в пресс-службе телеканала, в комедийной истории о двух семьях из разных социальных слоев актер исполнил короткую, но яркую роль.

Артем Семакин получил широкую известность после роли Коли Зорькина в сериале «Не родись красивой», за которую его прозвали «современным Шуриком». В фильмографии актера также числятся «Кибердеревня», «Нулевой пациент», «Салют-7», «Экипаж», «Метод Фрейда», «Питер FM».

«В сериале у меня была эпизодическая роль. В проекте я снялся всего в трех сценах. Я согласился участвовать из-за интересных партнеров — Екатерины Стуловой и Ивана Охлобыстина. Я с ними работал над несколькими проектами до этого, и это всегда интересно и приятно. Иван — необычный артист с невероятной харизмой. Он постоянно удивляет своими идеями на площадке, создавая атмосферу веселья и смеха, но при этом остается человеком с глубоким внутренним миром и серьезным подходом», — рассказал о работе над проектом Артем Семакин.

История «Пока не родила» расскажет о 18‑летней Кире Емелиной, придумавшей необычную аферу, способную спасти ее семью от выселения. В клинике искусственного оплодотворения она делает все, чтобы ей по ошибке подсадили эмбрион состоятельной бездетной пары, предназначенный для другой суррогатной матери. Ее план заключался в том, чтобы обвинить клинику в халатности и получить круглую сумму, но перед Кирой встает вопрос совести — избавиться от нежелательной беременности или подарить незнакомым людям последний шанс иметь долгожданного ребенка? И как на это отреагируют родители и парень Киры?

Премьера сериала состоится на телеканале ТНТ 19 августа.