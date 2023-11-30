Челябинским симфоническим оркестром будет управлять южнокорейский дирижер

Концерт состоится 1 декабря на сцене Концертного зала имени Прокофьева

Дирижер из Южной Кореи Ким Сан и Симфонический оркестр Челябинской области исполнит произведения Петра Чайковского. Вместе с дирижером из Южной Кореи прилетела и скрипачка Джин Соль.

В программе — концерт Чайковского для скрипки с оркестром и симфония № 6. Дирижер Ким Сан родился во Франкфурте и учился у профессора Ким Хон Суна на дирижерском факультете Корейского национального университета искусств, а также у Тобиаса Энгели, дирижера Лейпцигского оперного театра, и у Карло Паллески, главного дирижера театра Сполето Нуово в Италии. Дебютировал в качестве дирижера Фестивального оркестра Обергургля в Австрии, а сейчас руководит Филармоническим оркестром Солиалл и Национальной оперной труппой KS в Корее.

Скрипачка Джин Соль (Мишель) была профессором в Нью-Йоркском институте искусств по классу скрипки, училась в Сеуле, Нанкине, Огайо и Нью-Йорке. В августе 2023 года скрипачка дебютировала с сольным концертом, где исполнила десять скрипичных сонат Бетховена.

Концерт состоится 1 декабря в Челябинской областной филармонии.



