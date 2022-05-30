Челябинским подросткам предложили разрисовать подземный переход

Желающие создадут граффити под руководством уличных художников

9, 10 и 11 июня в Челябинске пройдут мастер-классы по граффити от Алексея Батиса и Дмитрия 710. На занятия приглашают подростков от 13 до 17 лет. Вместе с опытными стрит-художниками участники нарисуют граффити в подземном переходе у Торгового центра на Братьев Кашириных.



Подземный переход на Братьев Кашириных много лет находился в ужасном состоянии: в заброшенных киосках валялся мусор, краска на потолке потрескалась от влажности, а все стены изрисованы баллончиками. Сейчас переход пробуют облагородить. В планах разрисовать стены яркими рисунками, как переходы на площади Революции. Но пока этот проект на стадии обсуждения, а участники мастер-класса украсят только часть стены.

Эскизы для рисунка подготовят заранее. Алексей Батис рисует абстрактные граффити, его работы встречаются по всему Челябинску. Подростки попробуют работать баллончиком и раскрасят абстракции — общая площадь изображений около 20—30 квадратных метров.

Для мастер-классов набирают около 60 человек, всех разделят на три группы и пригласят на объект в один из дней. Организаторы выдадут средства индивидуальной защиты и подготовят кофе-брейк. От участников требуется прийти в теплой одежде и предоставить расписку от родителей при регистрации на мастер-класс.

Мастер-класс проводят в качестве поддержки выставки «Имагология», которая проходит в Доме архитектора. Для экспозиции Алексей и Дмитрий создали 15 графических композиций.