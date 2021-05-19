Челябинских врачей пригласили на ледовое шоу по поэме «Руслан и Людмила»

В роли Людмилы выступила олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Она же была и режиссером постановки

Во вторник, 18 мая, на ледовой арене «Трактор» состоялось роскошное шоу «Руслан и Людмила». Представление посвятили челябинским врачам и всем, кто боролся и борется до сих пор с коронавирусной инфекцией. Именно поэтому билеты на шоу не поступали в продажу, а распространялись бесплатно среди докторов, социальных работников и волонтеров Челябинской области.







Главную роль в представлении сыграла знаменитая фигуристка Татьяна Навка, которая также была режиссером-постановщиком и хореографом команды. Роль Руслана исполнил пятикратный чемпион США Петр Чернышов. Публика горячо встретила выступающих фигуристов и после выполнения особенно сложных элементов поддерживала артистов аплодисментами.







Шоу провели при поддержке благотворительного фонда Русской медной компании.